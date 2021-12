D1-Chart EURUSD gibt am Dienstag die Anfangsgewinne ab, rutscht in die Verlustzone und testet das gestern erreichte Wochentief, sodass der langfristige Abwärtstrend möglicherweise wieder aufgenommen werden könnte. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart steuert das Paar auf das Tief vom 29. November (1,1258) zu, an dem es einen Tag danach einen Fehlausbruch gegeben hatte. Ein nachhaltiges Unterschreiten würde den Aufwärtstrend umkehren. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst ...

