flatexDEGIRO startet pan-europäisches Derivate-Angebot mit BNP Paribas und Société Générale für mehr als 2 Millionen Kunden - Brokerage-Plattform für marktführende Produktanbieter aufgrund der Größe von flatexDEGIRO, Europas erstem Online-Broker, der mehr als 2 Millionen Kunden betreut, besonders attraktiv - Niedrige Provision von 0,50 EUR im direkten OTC-Handel - Erweiterte Partnerschaften im Derivate-Bereich in Deutschland und den Niederlande bereits vollständig eingeführt, Frankreich folgt im Laufe der Woche, weitere Länder folgen 2022 Frankfurt/Main - flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatanleger, baut sein einzigartiges Angebot an Derivaten für DEGIRO-Kunden in wichtigen Märkten wie Deutschland, den Niederlanden und bald Frankreich aus. Starke Produktpartnerschaften mit den führenden globalen Investmentbanken BNP Paribas und Société Générale ermöglichen es den Kunden, Tausende von Produkten für nur 0,50 EUR zu handeln. flatexDEGIRO nutzt dabei seinen technologischen Vorsprung und seine hohe Effizienz um das Angebot an seine Kunden kontinuierlich zu verbessern, einschließlich des provisionsfreien Handels an amerikanischen und führenden europäischen Börsen. Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG: "Mehr als 2 Millionen Kunden vertrauen schon heute unserer Plattform, wenn es um nachhaltiges Investieren und Handeln geht. Ich freue mich sehr, unsere Partnerschaften mit Société Générale und BNP Paribas auf die nächste, europäische Ebene zu heben. Das Angebot einer so breiten Palette von Derivaten (ETPs), die von führenden globalen Investmentbanken emittiert werden, markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, kontinuierlich herausragende Produkt- und Serviceinnovationen zu liefern. Die Kooperationen unterstreichen auch die große Attraktivität unserer Brokerage-Plattform für marktführende Produktemittenten in der Finanzbranche." Klaus Oppermann, Head of Public Distribution, Europe bei der Société Générale: "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Partnerschaft mit flatexDEGIRO weiter auszubauen und Millionen von bestehenden und potenziellen DEGIRO-Kunden in ganz Europa unser erstklassiges Angebot an Anlage- und Wertpapierprodukten zugänglich zu machen."



Benoit Roquant, Global Head of ETP bei BNP Paribas: "Ein finanzinteressiertes Publikum von Privatanlegern in mehreren europäischen Ländern auf einer einzigen Plattform zu erreichen, ist für uns ein wesentliches Differenzierungsmerkmal, wenn es um die Produktpartnerschaft mit flatexDEGIRO geht." Muhamad Chahrour, CEO von DEGIRO und CFO von flatexDEGIRO: "Nach der Einführung des provisionsfreien Handels ist dies der nächste große Schritt in unserer Mission, den Zugang zum Online-Brokerage weiter zu vereinfachen. Produktpartnerschaften und die weitere Vertikalisierung unserer Brokerage-Plattform spielen eine Schlüsselrolle in unserer langfristigen Wachstumsstrategie und der Steigerung unserer Profitabilitätsziele. Wir haben in diesem Jahr alle unsere Versprechen in Bezug auf Produktinnovationen erfüllt: die Einführung des Früh- und Späthandels in unseren internationalen Märkten, die Weiterentwicklung unserer Handels-App 'flatex next 3.0' und nun das europäische Derivate-Angebot. In weniger als 18 Monaten sind wir zum europäischen Marktführer aufgestiegen, der unter allen börsennotierten und nicht börsennotierten Wettbewerbern das schnellste profitable Wachstum aufweist - und wir haben unser erstes ehrgeiziges kommerzielles Ziel von 2 Millionen Kunden deutlich vor Jahresende erreicht." Kontakt: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

flatexDEGIRO AG

Rotfeder-Ring 7

D-60327 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com

Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Angebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern, einschließlich des provisionsfreien Brokerage. Mit mehr als 2 Millionen Kunden und knapp 100 Millionen Wertpapiertransaktionen pro Jahr ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kunden ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität. Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com

