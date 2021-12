Berlin (ots) -Franchise-Unternehmen haben Markenbekanntheit sowie klare Pläne und Ziele. Sie sind daher ein starker Partner für die Selbstständigkeit.Das Sicht- und Sonnenschutzunternehmen JalouCity bietet Partnern die Möglichkeit, sich unter der hauseigenen Marke selbstständig zu machen (https://www.jaloucity.de/go). Interessierte bekommen viel Unterstützung und tragen nur ein geringes Risiko. Mit dem Unternehmensnamen JalouCity im Rücken, der seit 30 Jahren für den deutschen Marktführer im Einzelhandel steht, profitieren neue Partner von langjähriger Erfahrung und vollem Support.Auf der Suche nach einer neuen AufgabeDie Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben viele Angestellten dazu gebracht, ihren Karriereweg noch einmal zu überdenken. Teilweise wird erst jetzt bekannt, wie sehr verschiedene Branchen, beispielsweise der Bausektor, unter der eigentlich medizinischen Krise gelitten haben. Für viele scheint die Selbstständigkeit eine gute Alternative: eigenständig entscheiden, wie und wann gearbeitet wird. Keine Zeitarbeit und alles ist selbstbestimmt. Wäre da nur nicht das Risiko.Mit einem starken Partner an der SeiteDieses Risiko minimiert sich, wenn die Selbstständigkeit im Rahmen einer Franchise-Partnerschaft gestartet wird. Es wird ein gewisses Startkapital benötigt, doch bei Unternehmen wie JalouCity geht es hier nicht um Hunderttausend Euro, sondern um eine geringere Summe. JalouCity sucht neue Partner und bietet eine breite Produktpalette, konkurrenzlose Einkaufskonditionen, regionales und überregionales Marketing, das zentral geplant und durchgeführt wird. Einarbeitung und Schulung aller neuen Partner sowie fortlaufende Weiterbildung sind dabei selbstverständlich. Der Franchisegeber sichert zudem Gebietsschutz, eine Ausstattung mit moderner IT und sehr viel Unterstützung zu.Markenbekanntheit nutzenJalouCity existiert bereits seit über 30 Jahren und ist Marktführer im Einzelhandel mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Neue Partner haben somit die Sicherheit, dass der Name des Unternehmens bereits Kundschaft gewinnt. Zusätzlich kann jeder Partner das Wissen von all diesen Jahren anzapfen und für sich nutzen. "Es gibt uns seit 30 Jahren und in dieser Zeit haben wir einen großen Kundenstamm mit viel Vertrauen in unsere Wertarbeit aufgebaut. Wir wollen unser erfolgreiches Geschäft gerne in ganz Deutschland weiterausbauen, dafür suchen wir neue Partner", sagt Eduard Vigodski. JalouCity bietet hier besonders viel Support, da das Unternehmen selbst großes Interesse daran hat, dass das Franchise-Konzept ein voller Erfolg wird.Wie kann man Partner werden?Folgende Voraussetzungen werden gesucht: Erfahrung im Verkauf von Sicht- und Sonnschutz, Spaß am Verkauf und Kundenkontakt sind ein absolutes Muss. Zu den Aufgaben gehören das Beraten, Verkaufen, Vermessen und Montieren des JalouCity Produktsortiments. Es handelt sich um eine Tätigkeit im Außendienst mit vorher vereinbarten Terminen, keine Vertretertätigkeit. Benötigt wird lediglich ein kleines Lager oder eine Garage und kein Ladenlokal.Darüber hinaus müssen finanzielle Grundlagen erbracht werden. Zum Start der Selbstständigkeit braucht es ca. 20.000EUR, diese Summe umfasst eine einmalige Eintrittsgebühr (7.500EUR), Auto-Leasing, EDV-Ausstattung, Werkzeug, Lizenzen und vieles mehr. Des Weiteren entrichtet der Selbstständige an JalouCity eine Franchise-Gebühr von 4-5% vom Nettoumsatz und eine Gebühr von 2-3% des Nettoumsatzes für Gemeinschaftswerbung.Mehr Chancen in deutschen StädtenEs gibt einige Städte, auf die JalouCity bereits ein Auge geworfen hat. Wer in Nürnberg, Bremen, Karlsruhe, Dresden, Mannheim, Augsburg, Braunschweig, Kiel, Chemnitz, Halle / Saale, Magdeburg, Freiburg, Rostock, Kassel, Hagen, Osnabrück, Regensburg, Zwickau, Erfurt, Ingolstadt, Ulm, Wolfsburg, Koblenz oder Würzburg Interesse an der Selbstständigkeit im Sicht- und Sonnenschutzsektor hat, sollte sich bei JalouCity melden.Über JalouCityJalouCity ist ein 1990 gegründetes, deutsches Unternehmen, das sich auf hochwertige und moderne Systemlösungen für Licht-, Sicht- und Sonnenschutz spezialisiert hat.Seit über 30 Jahren bietet JalouCity in 30 Filialen in ganz Deutschland seine Produkte an. Das Angebot umfasst zeitlose Jalousien aus Holz, Aluminium oder Leder, dekorative Plissees oder Rollos. JalouCity führt über 12 Marken-Hersteller, es gibt für jeden Suchenden die optimale Sicht- und Sonnenschutzlösung. Auch Außenjalousien, Insektenschutz und Markisen sind Bestandteil der Produktpalette, somit finden sich für jeden Bedarf die passenden Lösungen.Weitere Informationen: https://www.JalouCity.de/ (https://www.jaloucity.de/)Bewerbung an: e.vigodski@jaloucity.comPressekontakt:JalouCitypresse@jaloucity.comKantstraße 11210627 BerlinOriginal-Content von: JalouCity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56374/5092788