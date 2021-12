Evotec-Calls mit 74%-Chance bei Kursanstieg auf 43,60 Euro

Die Aktie des im TecDAX und im MDAX gelisteten Biotechnologieunternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) läuft nach ihrem langfristigen Kursanstieg, der am 17.9.21 bei 45,83 Euro in einem Jahreshoch gipfelte, innerhalb einer Bandbreite von 38 bis 45 Euro hin und her. Nach der schwachen Entwicklung der Vortage startete die Aktie mit einem Kursplus von 3 Prozent in den neuen Handelstag.

Die Bestätigung der Kaufempfehlung von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 53 Euro, sowie positive Analystenkommentare könnten dem Aktienkurs, der sich derzeit mit 40,88 Euro noch immer eher am unteren Rand der Handelsspanne aufhält, zusätzliches Steigerungspotenzial verleihen. Kann die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 43,60 Euro, dem Tageshoch vom 29.11.21 fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 41 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Evotec-Aktie mit Basispreis bei 41 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 1, ISIN: DE000MC9WBP2, wurde beim Aktienkurs von 40,88 Euro mit 2,97 - 3,06 Euro gehandelt.

Gelingt der Evotec-Aktie im Verlauf des nächsten Monats ein Anstieg auf 43,60 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,13 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,142 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,142 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH6X731, wurde beim Aktienkurs von 40,88 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Wenn die Evotec-Aktie auf 43,60 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,54 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,221 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,221 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV4G6D5, wurde beim Aktienkurs von 40,88 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Evotec-Aktie auf 43,60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,73 Euro (+46 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evotec-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evotec-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de