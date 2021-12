Die im Prime Standard notierte YOC AG (ISIN: DE0005932735), gibt bekannt, dass nach heute abgeschlossener Auswertung des Auftragsbestandes des laufenden vierten Quartals 2021 sich voraussichtlich ein Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2021 in Höhe von 18,5 Mio. EUR bis 19,0 Mio. EUR (2020: 15,5 Mio. EUR), ein sich daraus resultierendes EBITDA* in Höhe von 2,5 Mio. EUR bis 2,8 Mio. EUR (2020: 1,8 Mio. EUR) sowie ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR bis 1,8 Mio. EUR (2020: 0,3 Mio. EUR) ergeben wird. Bislang hatte der Vorstand der YOC AG Umsatzerlöse auf Konzernebene in Höhe von 17,0 Mio. ...

