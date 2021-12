München (ots) -Am 10. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten, ab 9. Dezember online first in der ARD MediathekNach dem erfolgreichen Start für den "Adventsfreitag im Ersten" - 5,74 Millionen Zuschauer*innen verfolgten am 3. Dezember um 20:15 Uhr die weihnachtliche Komödie "Wenn das fünfte Lichtlein brennt", das entspricht einem Marktanteil von 19,1 % (11,2 % in der jungen Zielgruppe) - folgt am kommenden Freitag ein 90-minütiges Serienspecial von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte".In "Adventskind" wird es für Jungmediziner*innen sportlich: Julia Berger (Mirka Pigulla), Ben Ahlbeck (Philipp Danne) und Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe) sind als Wettkampfärzte bei der Biathlon Junioren-WM in Oberhof eingesetzt und versorgen dort die Nachwuchssportler. Unter diesen scheint Klara Wegner (Caroline Cousin) beste Aussichten auf eine Medaille zu haben. Ihr Vater und gleichzeitig Trainer Dominik Wegner (Jens Atzorn) sorgt sich die ganze Zeit um sie. Während sich Klara im Thüringer Wald auf die Vorbereitungen für die Junioren-WM konzentriert und dabei auf Julia Berger trifft, ahnt sie nichts von den Vorgängen im nahen Erfurt. Ihre Mutter Silke (Julia Malik) trifft sich auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt mit ihrer Schwester Christine Schremmer (Julia Thurnau), die dort eine kleine Bude mit ihrer Weihnachtszauberei betreibt. Doch bei dem alljährlichen Treffen der beiden Schwestern erleidet Klaras Mutter Silke einen epileptischen Anfall. Ein Geheimnis belastet sie schwer und beeinträchtigt das Verhältnis zu ihrer Schwester Christine. Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) und Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) beobachten die Szene und leisten erste Hilfe. Im Johannes-Thal-Klinikum wird schnell klar, dass hinter Silkes Zusammenbruch mehr steckt. Silke muss dringend operiert werden! Wird sie dennoch an Klaras großem Wettkampf vor Ort mitfiebern können und welches Geheimnis hat sie so aus der Bahn geworfen?"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Adventskind" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD. Produzenten sind Seth Hollinderbäumer, Sven Sund und Marc Minneker. Regie führte Franziska Jahn nach dem Drehbuch von Heike Wachsmuth, Bert Vandecasteele und Ben Zwanzig. Die Redaktion liegt bei Johanna Kraus (MDR), Melanie Brozeit (MDR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Mehr Infos und Pressemappen zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste zum Download (https://presse.daserste.de/).Fotos auf www.ardfoto.deO-Töne unter: https://presse.DasErste.dewww.facebook.com/EndlichFreitagimErstenPressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5589 44 867, E-Mail: burchard.roever@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5092849