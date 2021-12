München (ots) -E.ON und die ADAC SE erweitern ihr Angebot für ADAC Mitglieder zum Thema "Laden zu Hause" ab sofort um passende Ökostromangebote*. Damit erhalten ADAC Mitglieder nicht nur vergünstigte E.ON Wallboxen für ihre Elektroautos, sondern können nun auch Ökostromtarife mit Vorteilskonditionen für Neukunden abschließen. Sie haben dabei die Wahl zwischen einem klassischen und einem smarten Tarif-Angebot. Wenn sie sich für einen der Verträge entscheiden und bisher noch keinen Strom von E.ON beziehen, profitieren sie als E.ON Neukundinnen und -kunden etwa von einem einmaligen ADAC Mitgliedervorteil in Höhe von 150 Euro - unabhängig von einem Wallbox-Kauf.Die Ökostromtarife runden damit das umfassende Angebot von E.ON und ADAC für Mitglieder zum Laden zu Hause ab: Von der Beratung zur passenden Ladelösung über die rabattierte E.ON Wallbox und die fachmännische Installation bis hin zum passenden Grünstromvertrag bieten E.ON und ADAC den Mitgliedern alles aus einer Hand zu attraktiven Preisen."Wir freuen uns sehr, die Kooperation mit Deutschlands größtem Automobilclub um einen wichtigen Baustein zu erweitern und Mitgliedern nun auch die passenden Ökostromtarife anzubieten. Dies ist der nächste, konsequente Schritt in Richtung grüne Energie- und Mobilitätszukunft", sagt Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH.Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE: "Seit 2018 unterstützt der ADAC die Entwicklung der Elektromobilität mit konkreten Produktangeboten für seine Mitglieder - mit Vorzugskonditionen beim Privatleasing, bei Finanzierungs- und Versicherungsangeboten sowie bei Wallboxen. Mit unserem Partner E.ON ermöglichen wir unseren Mitgliedern nun, ihre individuelle Mobilität auch beim Laden zuhause nachhaltig zu gestalten."Smarter Tarif mit SparpotenzialNeben einem klassischen Ökostromtarif bietet E.ON den intelligenten Tarif "E.ON SmartStrom Öko" an, bei dem der klimafreundliche Strom abends und nachts günstiger ist. Hier sinkt der Strompreis also zum Beispiel werktags ab 16 Uhr automatisch und in der Nacht nochmals - ideal um das E-Auto über Nacht zu laden. Wie die Tarifzeiten in der eigenen Region gestaltet sind, ist unter https://smarte-zeitzonen.eon.de/ bequem einsehbar. Für diesen Tarif ist ein kostenpflichtiger intelligenter Stromzähler ("Smart Meter") notwendig, dessen Einbau durch E.ON im Kundenauftrag erfolgt.Weitere Informationen:- Das Ökostromangebot von ADAC und E.ON: https://www.adac.de/services/e-angebote/wallbox/- Dr. E von der ADAC SE hat praktische Tipps für den Weg zur passenden Wallbox im Video zusammengefasst und geht dabei auch auf die Bedeutung von Ökostrom ein: https://www.youtube.com/watch?v=DuQu7JxMox0* Das bedeutet: In Höhe des Verbrauchs wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und in das Stromnetz eingespeist. Der Nachweis erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Dirk StrittmatterTel.: +49 89 1254-3110Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/5092877