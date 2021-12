Erinnert ihr euch noch an Pac-Man, das legendäre Computerspiel? Facebook bringt es nun als Multiplayer-Spiel auf die große Bühne zurück. "Pac-Man Community" - so heißt die neue Multiplayer-Variante des klassischen Arcade-Spiels, die direkt auf Facebook gespielt werden kann. Das besondere an der Community-Variante ist, dass insgesamt vier Personen zocken dürfen. Die Spieler arbeiten dabei zusammen und versuchen, die lästigen Geister zu besiegen, aber sie wetteifern auch untereinander um die höchste Punktzahl. Neu ist zudem, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...