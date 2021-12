(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 07.12.2021 - Die Sojabohnen zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. China hat zuletzt mehr importiert. An den Aktienmärkten zeigt sich eine deutliche Erholung, BASF klettern. Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel fester. Die Erholung an den Aktienmärkten und die höheren Ölpreise wirken sich stützend aus. China ...

