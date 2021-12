Der Aromen- und Dufthersteller Symrise will mit der Übernahme von Giraffe Foods seine Palette an Geschmackslösungen erweitern und gezielt in Nordamerika durchstarten. Die Transaktion soll noch vor Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden. Davon könnte auch die Aktie profitieren.Giraffe Foods verzeichnete im letzten Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von über 25 Prozent auf rund 80 Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt.Beide Unternehmen "teilen eine ähnliche Kultur", so ...

