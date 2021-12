Aufgrund des jüngsten Widerstands der US-Handelsbehörde FTC ist die Übernahme von Arm durch Nvidia nun eigentlich vom Tisch. In einem schwächelnden Markt für Halbleiter-Aktien sorgt dies bei den Papieren von Nvidia in dieser Woche für zusätzlichen Druck. "Die FTC klagt gegen die größte Halbleiterchip-Fusion der Geschichte, um zu verhindern, dass ein Chipkonglomerat die Innovation bei Technologien der nächsten Generation abwürgt", hieß es in der Mitteilung der FTC vom Freitag.Nachdem auch bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...