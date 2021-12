Für das kommende Jahr plant Intel den Börsengang seiner Tochterfirma Mobileye. Der Mutterkonzern will dabei die Mehrheit der Anteile selbst behalten. Die Intel-Tochtergesellschaft Mobileye soll laut dem Mutterkonzern Mitte 2022 an die Börse gehen. Intel wird bei dem Börsengang die Mehrheit der Anteile behalten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab. Außerdem wollten beide als strategische Partner an Innovationen in der Automobiltechnologie weiterarbeiten. Mehr zum Thema Intel-Tochter Mobileye will ab 2023 ...

