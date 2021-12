Berlin (ots) -WELT überträgt am morgigen Mittwoch, 8. Dezember, im Rahmen der 14-stündigen Livestrecke des Nachrichtensenders ab 9 Uhr die Wahl des neuen Kanzlers durch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Olaf Scholz (SPD) soll die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antreten.Die Vereidigung des neu gewählten Kanzlers durch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ist im Anschluss an den Wahlvorgang für 12 Uhr angesetzt.Die Sendung ist auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App abrufbar.Pressekontakt:Solveig ZillyKommunikation WELT und N24 Dokusolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5093015