DJ Lindner: Athens Reformpolitik muss auch Anspruch für Deutschland sein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der designierte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Reformpolitik Griechenlands nach der Schuldenkrise als "sehr beeindruckend" bezeichnet und sie auch Deutschland als Vorbild empfohlen. Deutschland werde "in Europa auf Stabilität achten und gleichzeitig ermöglichen, dass Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit freigesetzt werden", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz auf die Frage nach Befürchtungen einer Rückkehr zur Austeritätspolitik mit ihm als Finanzminister. "Für uns ist dabei ein Orientierungspunkt die beeindruckende und erfolgreiche Politik der griechischen Regierung", hob er hervor.

Es sei dort gelungen, mit "sehr beeindruckenden Reformmaßnahmen" die griechische Volkswirtschaft auf einen neuen Erfolgskurs zu bringen. "Das muss umgekehrt für Deutschland sogar Anspruch sein, ähnlich ambitioniert zu werden, wie die griechische Innenpolitik es ist", meinte er. Lindner kündigte an, er freue sich auf die nächsten Gelegenheiten, in Athen mit dem dortigen Regierungschef und seinem Amtskollegen "die Gespräche, die wir in der Vergangenheit auch schon geführt haben, in gutem Klima und Einvernehmen fortzusetzen".

December 07, 2021 07:00 ET (12:00 GMT)

