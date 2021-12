Craig Wright, der australische Geschäftsmann, der von sich selbst behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein, hat ein Verfahren vor einem US-Gericht gewonnen. Dabei ging es aber nicht darum, ob er wirklich der Bitcoin-Erfinder ist. Gefreut hat Wright sich trotzdem. 2016 hatte sich der Australier Craig Wright in einem Blogpost als Satoshi Nakamoto geoutet - als Erfinder der größten Kryptowährung Bitcoin. Die Beweislage ist aber bis heute dünn. In der Kryptogemeinde ist Wrights Behauptung mindestens umstritten - angebliche Satoshis, die sogenannten "Faketoshis", gibt es einige. Wright kann immerhin auf den "Tulip Trust" verweisen, in dem 1,1 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...