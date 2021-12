Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1257 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro zeitenweise noch über der Marke von 1,13 Dollar notiert.Auch zum Franken verlor der Euro am Vormittag an Wert und nähert sich im Mittagshandel weiter der 1,04-Marke. Das Währungspaar notiert derzeit bei 1,0412. Die Schweizerische ...

