Mit gezielten Investitionen in Innovationen hat YOC die eigene Wettbewerbsposition zuletzt kontinuierlich gestärkt. Skaleneffekte sollten in den kommenden Jahren für einen überproportionalen Anstieg der Erträge sorgen. Die Aktie vollzieht heute bereits einen überproportionalen Anstieg. Die Hintergründe.Es ist kein Geheimnis: Der digitale Werbemarkt boomt. YOC agiert hier am Puls der Zeit. Auf ihrer Transaktionsplattform VIS.X bringen die Berliner Werbetreibende und Publisher (Website-Betreiber) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...