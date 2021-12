Die erneuerbaren Energien werden auch in den nächsten Jahren auf Wachstumskurs bleiben. Die neue Bundesregierung will den Ausbau von Windkraft und Solarenergie vorantreiben, um den Klimaschutz zu verstärken. Eigentlich brechen damit für die Branche rosige Zeit an. Dennoch treten viele Aktien aus diesem Sektor derzeit etwas auf der Stelle. Auch die Aktie, die wir heute besprechen wollen, hat von der aktuellen Performance noch Luft nach oben. Mehr dazu jetzt in unserem Update.

