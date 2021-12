Berlin (ots) -Cannadol CBD Öl von Endower ist ab sofort in 17.000 Apotheken verfügbar. Der Verkauf findet gemeinsam mit Vertriebspartner Kyberg Experts statt.Das Berliner CBD Unternehmen Endower GmbH erweitert sein Engagement auf dem Apothekenmarkt. Bereits fest etabliert sind verschiedene Cannabidiol Produkte, die Endower in den Apotheken vertreibt. Ab sofort ist auch die Marke Cannadol in Apotheken erhältlich.Mit dem CBD Öl Cannadol erschließt die Endower GmbH den deutschen Apothekenmarkt. "An Hanfprodukte aus Apotheken werden noch einmal ganz andere Anforderungen gestellt. Eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.", so der CEO Hendrik Brettschneider. Für Marketing und Verkauf konnten die Berliner die Kyberg Experts als Vertriebspartner gewinnen. Ab sofort kann jeder Kunde in den rund 17.000 deutschen Apotheken die Produkte anfragen und bestellen.Cannadol: Das CBD Öl von Endower für die ApothekeUnter der Marke Cannadol hat sich Endower das Ziel gesetzt, allen Menschen ein besonders hochwertiges CBD Präparat von Apothekenqualität zur Verfügung zu stellen. Bereits seit vielen Jahren als Produzent und Großhändler auf dem Markt etabliert, entschloss man sich nun, auch die Apotheken "mit ins Boot" zu holen.Das Cannadol CBD Öl wird in der EU hergestellt und entspricht allen Branchenstandards. So wird für die Produktion ausschließlich EU-zertifizierter Nutzhanf verwendet, der schonend extrahiert und zu einem hochqualitativen Vollspektrum Extrakt verarbeitet wird.Vollspektrum Öl in besonders guter ApothekenqualitätDas neue Apothekenprodukt von Endower befördert den Entourage Effekt, denn es handelt sich um ein besonders hochwertiges Vollspektrum Präparat, in dem neben Terpenen, Flavonoiden und weiteren wertvollen Cannabinoiden v. a. CBD (Cannabidiol) enthalten ist. Als Basis des Produkts fungiert Bio-Hanfsamenöl."Die dunklere Farbe und das wohlschmeckende Hanfsamenöl von Cannadol Classic sind ein Zeichen für die unbehandelte Vollspektrum Qualität", so Gründer Tobias Markwort. Gleichzeitig liegt der THC Anteil deutlich weit unter der gesetzlichen Obergrenze von 0,2 Prozent. Zudem sind die Apothekenprodukte vegan, laktosefrei und non-GMO. Auf den Einsatz von Pestiziden wird ebenfalls konsequent verzichtet.Unterschiedliche Dosierungen und GeschmacksrichtungenVergleichbar mit den anderen CBD Ölen von Endower gibt es auch Cannadol in den handelsüblichen Dosierungen von 5 - 20 Prozent. Neben dem erwähnten Cannadol Classic wird auch das Produkt Cannadol Lemon angeboten - ebenfalls in den Dosierungen von 5, 10, 15 und 20 %. Die Lemon Variante besticht durch ihr mild zitroniges Aroma aus Zitronenschalen-Extrakt und einem frischen Zitrusduft und ist ab sofort ebenso wie die Classic Variante in den Apotheken erhältlich.Über das UnternehmenDie Endower GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2018 durch Tobias Markwort gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Vertrieb, Marketing und Großhandel von CBD Produkten spezialisiert. Die Endower GmbH ist offizieller Partner der Stadt Berlin und Mitglied in internationalen Hanfverbänden.Pressekontakt:https://cannadol.de/Endower GmbHAlexanderplatz 110178 BerlinTelefon: 030 403 631 600International: +49 30 403 631 600E-Mail: kontakt@endower.deOriginal-Content von: Endower Gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154264/5093208