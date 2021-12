... entwickelt man "Eintauchenden Journalismus".



Die britische Wirtschaftszeitung und der indische IT-Konzern wollen den Immersiven Journalismus voranbringen: Zuschauer werden auf digitale Art an den Ort des Geschehens versetzt, das also realitätsnah nach-erlebt werden kann. Die Kooperation entwickelt einen neuen Standard der Nachrichtenvermittlung, prinzipiell als Bestandteil des Metaverse.



"INFY" notiert an der NYSE doppelt so hoch wie vor Ausbruch der Pandemie, gegenüber dem Tief vom März 2020 (6,76 $) hat sich der Titel mehr als verdreifacht.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

INFOSYS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de