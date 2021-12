DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 09:00 DE/Bundestag, Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler, Berlin *** 09:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnung der Annual Conference of the European Systemic Risk Board (ESRB), u.a. mit EZB-Vizepräsident De Guindos (12:30), EZB-Direktorin Schnabel (14:10), EZB-Bankenaufsichtschef Enria (14:10) 10:30 DE/Verband der Vereine Creditreform, PK zu Insolvenzen in Deutschland 2021, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:00 DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day (virtuell) 16:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV (online) *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) ===

