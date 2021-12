Ladestationen-Betreiber Volta kündigt an, mit seinem Ladesäulen nach Europa zu expandieren. In Amerika sind die Ladesäulen des Unternehmens mit ihren Standorten vor Einkaufszentren, großen Displays und dem Angebot zum Gratis-Laden bekannt. Der US-amerikanische E-Ladesäulen-Betreiber Volta hat Anfang Dezember 2021 auf der Noah-Konferenz in Zürich angekündigt, seine Ladesäulen auf den europäischen Markt zu bringen. Zuerst soll das Angebot in der DACH-Region sowie in Frankreich verfügbar sein. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Mehr zum Thema Bund fördert Ladestationen für E-Autos mit Zuschüssen ...

