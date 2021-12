Wien (www.fondscheck.de) - Die jüngste Mutation des Corona-Virus hat den Höhenflug der Aktienmärkte gegen Ende November vorläufig gestoppt, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Hoffnung, dass der Höhepunkt der Pandemie hinter uns liegen könnte, hat sich fürs Erste zerschlagen, berichten die Experten von "FONDS professionell". Vor allem die Ungewissheit darüber, ob die vorhandenen Impfstoffe auch gegen die Omikron-Variante des Virus helfen würden, habe an den Aktienmärkte in der letzten Novemberwoche eine Verkaufswelle ausgelöst. Der erste Schock scheine inzwischen überwunden zu sein, eine Rückkehr zum Aufschwung habe sich aber auch Anfang Dezember noch nicht abgezeichnet. ...

