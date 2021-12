Im freundlichen Marktumfeld kann die RWE-Aktie am Dienstag nicht von der guten Stimmung profitieren. Der Versorger trägt vielmehr die rote Laterne im DAX. Sorgen müssen sich Anleger deshalb aber nicht machen. Der Konzern arbeitet derweil unbeirrt weiter an seiner neuen grünen Strategie.So baut RWE seine Ambitionen im Geschäft mit Wasserstoff weiter aus. Der russische Gaskonzern Novatek soll "blauen" Ammoniak und Wasserstoff liefern, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Eine entsprechende Absichtserklärung ...

