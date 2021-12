Die Aktie von Apple bleibt auf Rekordkurs und nimmt am Dienstag wieder das Allzeithoch aus der Vorwoche bei 170,30 Dollar ins Visier. Für Rückenwind sorgt dabei ein bullisher Analystenkommentar und eine Meldung, wonach die iPhone-Auslieferungen im ersten Halbjahr 2022 fast um ein Drittel steigen sollen.Wie das Portal MacRumors unter Verweis auf Insiderberichte von DigiTimes Taiwan berichtet, will Apple die iPhone-Auslieferungen in der ersten Jahreshälfte 2022 um 30 Prozent steigern. Zusammen mit ...

