Das Themendepot Edelmetalle tendierte in der abgelaufenen Handelswoche leicht schwächer. Weiter zurückgehende Kurse von Gold, Silber und Platin drückten auf das Sentiment bei den Edelmetall-Minenaktien. Hinzu kam ein anhaltend starker Schweizer Franken. Der südafrikanische Rand konnte sich dagegen teilweise von seinen Vorwochenverlusten erholen. Im Berichtszeitraum konnten sich die Aktien von Impala Platinum und Anglo American Platinum am stärksten erholen, während die Titel von Hecla Mining und First Majestic Silver an deutlichsten nachgaben.Das ...

