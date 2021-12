FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Easyjet zur unattraktivsten Airline-Aktie erkoren. Damit löse Easyjet die Papiere von IAG ab. Die Einstufung "Reduce" für Easyjet mit einem Kursziel von 460 Pence wurde bestätigt. Die britische Billigfluggesellschaft sei inzwischen die anfälligste Fluggesellschaft in ihrem Portfolio, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die derzeitige Verschärfung des Wettbewerbs in Italien könne mittelfristig auch auf andere Märkte übergreifen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

