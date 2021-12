FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Fokus des Kupferkonzerns liege auf strategischem Wachstum bis 2030, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausbau der Recycling-Kapazitäten werde ein zentrales Element sein, ebenso wie Investitionen in die Nachhaltigkeit./ck/bek



ISIN: DE0006766504

