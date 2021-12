DJ EZB: Keine Anleihekäufe zwischen 22. Dezember und 2. Januar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) legt bei ihren Anleihekäufen unter dem Pandemieprogramm PEPP und den APP über den Jahreswechsel wie üblich eine Pause ein. Wie die EZB auf ihrer Webseite mitteilte, ist der letzte Handelstag vor Weihnachten der 21. Dezember 2021 und der erste Handelstag im neuen Jahr der 3. Januar 2022. Die Wertpapierleihe der EZB bleibt an allen Werktagen in Betrieb, aber die Liste der unter PEPP und APP erworbenen Wertpapiere wird am 28. Dezember und am 4. Januar nicht aktualisiert.

Der erste Bericht im neuen Jahr über die wöchentlichen und monatlichen Kaufaktivitäten der EZB wird am 5. Januar 2022 um 15.00 Uhr veröffentlicht.

