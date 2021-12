Der DAX baut am Dienstag seine Gewinne weiter aus. Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem Kurssprung nach oben öffnete, steht am Nachmittag ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche. Neben mehreren charttechnischen Kaufsignalen könnte auch schon in Kürze das Gap von letzter Woche geschlossen werden.Die von nicht wenigen Marktteilnehmern bereits für beendet erklärte Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt scheint angesichts der jüngsten Kursgewinne noch einmal zu zünden. Am Dienstag trieben die ...

