München (ots) -Mit dem Deutschen Tourismuspreis ist der wichtigste Award im Deutschlandtourismus vergeben worden. Die Verleihung fand wegen der aktuellen Lage in Deutschland in einem digitalen Rahmen statt. Gewinner ist das "destinature" Dorf in Hitzacker. Mit seinem Konzept des nachhaltigen Urlaubscamps, das rückstandslos zurückgebaut werden könnte, trifft es den Zeitgeist und zeigt, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt mit einem erfolgreichen Tourismusprojekt verwirklicht werden kann.Platz zwei ging an die "Public Ticket Solution" der Berlin Tourismus und Kongress GmbH. Das innovative System macht lästiges Umtauschen von Vouchern an der Museumskasse überflüssig. "Das Kehrwieder Paket" von Fabio Haebel, Tim Mälzer und Hamburg Tourismus GmbH konnte sich den dritten Platz sichern. Im Corona-Lockdown ermöglichte es allen, die nicht persönlich nach Hamburg kommen durften, das Hamburg-Gefühl durch Köstlichkeiten lokaler Betriebe zu Hause.Beim Deutschen Tourismustag am 19. Oktober 2021 in Berlin hat das Publikum auch den Gewinner des ADAC Publikumspreises gewählt. Gewinner ist in diesem Jahr das "destinature" Dorf in Hitzacker, gleichzeitig auch Gewinner des Deutschen Tourismuspreises.Carsten Cossmann, ADAC Tourismus-Leiter: "Wir gratulieren "destinature" herzlich. Der ADAC engagiert sich seit Jahren für einen zeitgemäßen, qualitativ hochwertigen Tourismus in Deutschland und wir freuen uns, dass das Publikum ein so zukunftsorientiertes Projekt zum Gewinner gewählt hat."In vielen ADAC Regionalclubs gibt es eigene, regionale ADAC Tourismuspreise, die mit dem Deutschen Tourismuspreis auf Bundesebene vernetzt sind. In diesem Jahr konnten so drei regional prämierte Projekte durch ADAC Regionalclubs unterstützt am Bundeswettbewerb teilnehmen.Mit dem Preis zeichnet der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) seit 2005 jedes Jahr zukunftsweisende Produkte und Projekte im Deutschlandtourismus aus. Eine Expertenjury wählte die Gewinner in diesem Jahr aus insgesamt 72 eingereichten Bewerbungen nach den Kriterien Innovationsgrad, Qualität & Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5093381