Drei Viertel der Onlinehändler (74 Prozent) befürchten in diesem Weihnachtsgeschäft eine Überlastung der Paketdienste. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Händlerbundes hervor. Engpässe im logistischen Bereich waren damit auch 2021 die größte Sorge der Händler in der wichtigsten Verkaufszeit des Jahres. Mehr zum Thema Bis wann ihr eure Weihnachtsgeschenke verschicken müsst, damit sie noch rechtzeitig ankommen 5 Tipps für Onlinehändler, wie sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...