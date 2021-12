In einem aktuellen Barometer-Update wird die 6,75%-Anleihe der RAMFORT GmbH von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Aufgrund der Fokussierung auf bereits zum Einkaufszeitpunkt der Immobilien vorliegende stabile, positive Cashflows, die sämtliche Zinszahlungen abdecken, schätzen die KFM-Analysten die Ausgangsbasis für die Umsetzung des Geschäftsmodells mit den geplanten Realisierungen der Wertsteigerungspotentiale als "gut" ein. Das Geschäftsmodell von RAMFORT überzeuge zudem durch eine risikoaverse Strategie und eine solide Finanzierungsstruktur. Die RAMFORT GmbH betreibe ein rentables Geschäftsmodell mit einer stabilen Bilanzstruktur. Auch die Corona-Krise habe das Geschäftsmodell bisher nicht beeinflusst, so dass es in dieser Ausgestaltung als krisenfest eingestuft werden könne, so die Analysten.

6,75%-RAMFORT-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die fünfjährige Anleihe 2021/26 (WKN A3H2T4) der RAMFORT GmbH ist mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...