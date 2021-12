Was war das gestern für ein rabenschwarzer Tag für den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Die Aktie verlor an der Wall Street unter dem Strich 19 Prozent und schloss am Ende bei nur noch 280 US-Dollar. Gerüchten zufolge ist die neue Omikron-Variante zwar ansteckender als die bisherige Delta-Variante aber die Krankheitsverläufe sind zumindest nicht gravierender als bei der derzeit vorherrschenden Variante.

Diese positive Meldung hat bereits ausgereicht, um die Impfstoff-Aktien auf Talfahrt zu schicken. Allen voran BioNTech. Doch heute zeigen sich die Mainzer bereits wieder gut erholt. Denn unmittelbar nach der Eröffnung geht es für die Aktie an der Wall Street ...

