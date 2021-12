Was für ein Tag für den französischen Impfstoffhersteller Valneva! In den ersten Handelsstunden setzte die Aktie ihre gestrige Talfahrt in beinahe unverminderter Geschwindigkeit fort. Der Absturz beschleunigte sich sogar soweit, dass der Kurs teilweise Abschläge von bis zu zehn Prozent hinnehmen musste. Im Tagesverlauf rutschte der Kurs dann sogar erstmals wieder unter die Marke von 20 Euro und es schien zwischenzeitlich sämtliche Lichter auszugehen.

Doch dann folgte eine spektakuläre Trendwende beim französischen Impfstoffhersteller. Schließlich holte Valneva im Nachmittagshandel zum Gegenschlag aus. Denn der Kurs konnte sich spürbar erholen. Sukzessive eroberte die Aktie ...

