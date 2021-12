Volkswagen begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn der Kurs liegt derzeit rund acht Prozent im Plus. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 183,94 EUR. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Volkswagen, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Volkswagen der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Volkswagen-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...