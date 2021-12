Durch die Übernahme entsteht eine umfassende Technologie-Suite für inklusive Bürgerbeteiligung

Zencity, die weltweit führende Bürgerbeteiligungs-Technologieplattform für Kommunalverwaltungen, hat die Übernahme des innovativen Start-ups Civil Space für Digital Engagement aus Vancouver, Kanada, gemeldet. Dieser Deal ergänzt die leistungsstarke Suite von Zencity um die Fähigkeit, tiefgreifende, aussagekräftige, gleichberechtigte und bidirektionale Gespräche zwischen Verwaltungen und ihren Einwohnern zu ermöglichen und zu erfassen.

Mit der Übernahme von Civil Space wird Zencity zur effektivsten, inklusivsten und weitreichendsten Bürgerbeteiligungsplattform, die Kommunalverwaltungen zur Verfügung steht. Sie beruht auf zwei Grundprinzipien:

die Partizipationsschranken durch die Begegnung mit Einwohnern an den Orten, wo sie sind, senken und viel mehr Meinungen anhören, sowie

die praktische Umsetzung des daraus entstehenden Bürger-Inputs für die Verwaltungen erleichtern.

Indem die Analyse des breiten Bürger-Inputs von Zencity mit der direkten Bürgerbeteiligungsplattform von Civil Space verknüpft wird, können die kommunalen Entscheidungsträger das genutzte Feedback weiter verbessern. Die Informationen werden den kommunalen Verantwortlichen mithilfe anspruchsvoller Technologie und eines integrierten Ansatzes präsentiert und ein 360-Grad-Feedback-Prozess geschaffen, der für Kommunalverwaltungen bisher so nicht verfügbar war.

"Wir freuen uns, dass wir die Kommunalverwaltungen nun noch besser unterstützen können, indem wir Funktionen für eine stärkere Inklusivität, Kooperation und Reaktionsschnelligkeit bieten. Die neuen Funktionen von Civil Space, die heute zur Plattform von Zencity hinzugefügt werden, runden unser Angebot ab und stellen sicher, dass wir die Bedürfnisse unserer Partner erfüllen können, indem es den kommunalen Verantwortlichen ermöglicht wird, das Feedback der Öffentlichkeit auf einfache Weise einzuholen, zu messen und in alle Entscheidungen einzubeziehen", sagte Eyal Feder-Levy, CEO, Zencity

"Die Ergänzung des innovativen Ansatzes von Zencity durch die umfangreichen Bürgerbeteiligungsfunktionen von Civil Space verändert die Methoden der Entscheidungsfindung von Kommunalverwaltungen auf der ganzen Welt. Sehr gerne bieten wir Verwaltungen und ihren Einwohnern die Lösungen an, die sie benötigen, damit jede Gemeinde eine Stimme hat. Dies führt zu einer besseren Reaktionsfähigkeit und mehr Vertrauen zwischen Kommunalverwaltungen und den Menschen, denen sie dienen", sagte Tim Booker, CEO, Civil Space.

Tim Booker wird Head of Civil Space von Zencity und die Leitung des neuen Büros von Zencity in Vancouver, Kanada, übernehmen. Im März 2021 hatte Zencity das Technologieunternehmen Elucd aus New York City übernommen. Das Unternehmen betreut inzwischen mehr als 250 Kommunalverwaltungen, darunter sieben der zehn größten US-Städte.

Über Zencity

Zencity mit Sitz in Tel Aviv, Israel, und New York City, ist eine Plattform für Bürgereinblicke und Analytik, die den Verantwortlichen von Kommunalverwaltungen verwertbare Daten über die Bedürfnisse und Prioritäten ihrer Einwohner liefert. Als die umfassendste Lösung für die Beteiligung von Bürgern in Kommunalverwaltungen auf dem Markt bietet Zencity den Verantwortlichen Einblicke in das Einwohner-Feedback durch die Analyse von Millionen von anonymisierten und aggregierten Datenpunkten sowie durch kontinuierliche Bürgerbefragungen. Mehr als 250 Kommunalverwaltungen in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Israel nehmen Zencity in Anspruch, um die Bürgerbeteiligung auf die nächste Stufe zu heben und so informierte Entscheidungen zu treffen, Vertrauen aufzubauen, Fortschritte zu messen und eine effiziente Ressourcenzuweisung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter https://zencity.io.

Über Civil Space:

Civil Space ist eine Digitale-Engagement-Plattform für Gemeinden und ihre Entscheidungsträger aus Vancouver, Kanada, die darauf ausgelegt ist, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Mithilfe von Civil Space können die Verantwortlichen von Kommunalverwaltungen reale Bedürfnisse identifizieren, die unterschiedlichen Prioritäten der Bürger verstehen und über eine auf Bildung und Chancengleichheit ausgerichtete, inklusiv zugängliche Plattform an wichtigen Initiativen mitarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter https://civilspace.io.

