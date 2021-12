Tindern ist bei der Generation Z auch in Pandemiezeiten ein angesagter Zeitvertreib. Die Themen rund um Corona spiegeln sich aber in diversen Topics und Trends auf der Dating-Plattform wider. Dating wird in einer Pandemie zur Herausforderung: Bars und Restaurant haben Zugangsregelungen, nicht alle Freizeiteinrichtungen sind geöffnet, Lockdowns sind ein drohendes Damokles-Schwert und dann ist da noch der Impfstatus. Die größten Trends und Herausforderungen der Gen Z in Sachen Dating stellte Tinder nun im Jahresrückblick "Year in Swipe 2021" vor. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...