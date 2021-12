Die Aktie des Chipkonzerns Intel kletterte am Dienstag in der Spitze um gut 8 Prozent nach oben. Der Halbleiter-Hersteller will seine israelische Tochter Mobileye um die Jahresmitte 2022 herum an die Börse bringen.Intel sehe in dem Börsengang eine Möglichkeit, Mobileye voranzubringen, sagte Intel-Chef Pat Gelsinger am Dienstag im TV-Sender CNBC. Bei dem Börsengang könne Mobileye mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen.Mobileye ...

