SunTec Business Solutions, das weltweit führende Preisgestaltungs- und Rechnungsstellungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es von der führenden Firmenbank in Skandinavien, SEB, für eine gruppenweite globale Einführung und zur Automatisierung ihres Next Generation Offer to Billing-Programms ausgewählt wurde. Die Lösungssuite von SunTec wird den Verkaufsprozess der Bank digitalisieren vom Deal Management über die Preisgestaltung bis hin zur Rechnungsstellung.

SEB hat SunTec als Technologiepartner ausgewählt, um ihre wichtigsten strategischen Initiativen zu erfüllen und so ein führendes Unternehmen im Bereich Kundenerlebnis zu werden, Widerstandsfähigkeit und Flexibilität innerhalb der Bank zu schaffen und ihr Geschäft für große Unternehmen und Finanzinstitute sowie KMU auszubauen.

Olle Durelius, Co-Head Transaction Services bei SEB, sagte: "Unser Ziel ist es, unsere bestehenden Prozesse zu verbessern und wir freuen uns, mit SunTec zusammenzuarbeiten und diesen Weg zu beginnen, um die Digitalisierung und Automatisierung zu verbessern und zu erleichtern. Wir waren auf der Suche nach einem Lösungsanbieter, der die Transformation unseres Betriebs unterstützen kann. In SunTec haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden, der uns hilft, unseren Verkaufsprozess zu digitalisieren, eine schnellere Markteinführung zu gewährleisten, Einnahmeverluste zu vermeiden, manuelle Eingriffe zu reduzieren und sicherzustellen, dass wir Kunden Rechnungen unterbreiten, die ihren Erwartungen entsprechen. Mit der Lösungssuite und der Plattform Xelerate von SunTec werden wir zunächst unser Geschäft im Cash Management sowie Global und Sub Custody unterstützen."

Nanda Kumar, Gründerin und CEO von SunTec, sagte: "Wir freuen uns, mit SEB zusammenzuarbeiten, um ihre Position als Berater für Firmenkunden zu stärken, die operative Exzellenz zu verbessern und die digitale Verbreitung ihrer Angebote sicherzustellen. Unsere robuste Lösungssuite, die auf unserer Xelerate-Plattform bereitgestellt wird, bietet eine Technologieinfrastruktur, die API-freundlich und modular ist und ihren Offer-to-Billing-Lebenszyklus automatisiert. Dieser Sieg markiert einen Meilenstein für uns in Skandinavien und unterstreicht, dass Banken zunehmend zu einer dreischichtigen Architektur übergehen und eine intelligente Mittelschicht nutzen müssen, um Agilität und Kundenorientierung zu gewährleisten."

Über SunTec

SunTec ist das weltweit führende Preisgestaltungs- und Rechnungsstellungsunternehmen, das durch seine Cloud-basierten Produkte Mehrwert für Unternehmen schafft. Mehr als 130 Kunden in über 45 Ländern verlassen sich auf SunTec, um hyperpersonalisierte Produkte, Angebote, Preisgestaltung, Treueprogramme und Rechnungsstellung für über 400 Millionen Endkunden bereitzustellen. SunTec-Produkte basieren auf unserer Cloud-nativen und Cloud-agnostischen, API First, Microservices-basierten proprietären Plattform Xelerate und werden vor Ort, in der privaten Cloud und als SaaS bereitgestellt. SunTec ist weltweit tätig, darunter in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Kanada, Australien und Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.suntecgroup.com oder senden Sie uns eine E-Mail an marketing@suntecgroup.com

