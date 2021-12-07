The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2021
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2021
ISIN Name
AU000000ORE0 OROCOBRE LTD
CA3197021064 FIRST COBALT CORP.
JE00BL55PL21 MYSALE GROUP PLC
US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100
US1982872038 COLUMBIA PROP. TR.
US21075N2045 CONTANGO OIL+GAS DL-,04
ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2021
ISIN Name
AU000000ORE0 OROCOBRE LTD
CA3197021064 FIRST COBALT CORP.
JE00BL55PL21 MYSALE GROUP PLC
US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100
US1982872038 COLUMBIA PROP. TR.
US21075N2045 CONTANGO OIL+GAS DL-,04
ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05
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