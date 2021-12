The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2021



ISIN Name

AU000000ORE0 OROCOBRE LTD

CA3197021064 FIRST COBALT CORP.

JE00BL55PL21 MYSALE GROUP PLC

US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100

US1982872038 COLUMBIA PROP. TR.

US21075N2045 CONTANGO OIL+GAS DL-,04

ZAE000111829 AVENG LTD. RC-,05

