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Dienstag, 07.12.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Wachgeküsst! Vom „Diesel-Entlein“ zum „Elektro-Schwan“!
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WKN: A2ASGU ISIN: CA3197021064 Ticker-Symbol: 18P 
Tradegate
07.12.21
19:20 Uhr
0,231 Euro
+0,016
+7,44 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2280,23521:25
0,2280,23521:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLKEM
ALLKEM LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLKEM LIMITED5,802-1,02 %
AVENG LIMITED0,002-25,00 %
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC16,900+0,60 %
CONTANGO OIL & GAS COMPANY2,800+1,45 %
ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION0,231+7,44 %
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