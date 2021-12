HelloFresh rechnet auch kommendes Jahr mit hohen Ausgaben in künftiges Wachstum.Zugleich soll der Umsatz spürbar um 20 bis 26 Prozent auf währungsbereinigter Basis steigen, stellte das DAX-Unternehmen in einer ersten, indikativen Prognose für 2022 in Aussicht. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 500 Millionen bis 580 Millionen Euro liegen - und damit unter den Erwartungen der Börse.Analysten haben bisher für das kommende Jahr laut HelloFresh mit einem währungsbereinigten Umsatzplus ...

