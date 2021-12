News von Trading-Treff.de Unter Ikarus Trading habe ich bereits ein paar Ideen hier skizziert und möchte diese mit meinem Kontoauszug als Volumen Profil Händler aus dem November 2021 untermauern. Ikarus Trading im November Der November war recht träge was die Performance angeht, in der ersten Woche haben sich ein paar Prozent Verlust angehäuft, welche dann in den kommenden 2 Wochen ausgebügelt wurden und das Konto ging ein paar Prozent in den Profit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...