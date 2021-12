Die Apple-Aktie zieht am Dienstag weiter an. Neben der allgemeinen Tech-Erholungsrally treibt ein Kommentar von Morgan Stanley das Papier auf ein neues Allzeithoch.Katy Huberty von Morgan Stanley hob am Dienstag das Kursziel für Apple von 164 auf 200 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung bei. Sie argumentierte, dass neue Produkte von Apple, wie ein Augmented-Reality-Headset oder ein selbstfahrendes Auto, noch nicht im Aktienkurs enthalten sind.Huberty erhöhte außerdem ihre Prognose für die ...

