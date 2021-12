Nach von Daten einer Forschungsstudie werden 30% der Zahnärzte in den nächsten 30 Jahren an einem Rückgang ihrer visuellen Fähigkeiten leiden. FARO verfügt bereits jetzt über Lösungen für dieses Problem.

Mit Hilfe der neuen Zahnarztlampe Eva und dem neuen Deckenpaneel Siderea, ausgestattet mit der SunLike-LED-Technologie, demonstriert FARO, der traditionelle und globale Marktführer im kieferorthopädischen Ausrüstungssektor, seine technologische Führerschaft und die Implementierung der neuesten verfügbaren Technologie, die in der Lage ist, die Gesundheitspflege der Nutzer weiter zu verbessern.

FARO hat zwei neue Produkte mit führender Technologie entwickelt, die das Leben von Patienten und Ärzten verbessern werden, da die neuen Produkte den Bereich des Sonnenlichtspektrums umfassen werden, was zur Konzentration, Entspannung und Erholung beitragen wird, wie jüngste Studien an der Universität Basel und der Harvard Medical School zeigen.

Die vollständig in der Zentrale von FARO in Ornago in der Nähe von Mailand entwickelte, getestete und produzierte EVA-Lampe verkörpert eine technologische Revolution auf dem Markt. Nach vielen Forschungsjahren wurde der Rückstrahler an die neue LED-Technologie angepasst, um die perfekte Systemkombination zu erhalten, die das optimale Licht und den besten Strahlungswinkel an der erforderlichen Stelle ermöglichen.

Die Version Eva Sunlight nutzt spezielle SunLike LEDs von Seoul Semiconductor im Bereich des Sonnenspektrums bei jeder Farbtemperatur des Lichts und produziert stets das Licht, das dem realen und natürlichen Sonnenlicht am nächsten kommt.

Mit einer Beleuchtungsstärke von 50.000 Lux wird die Eva-Leuchte das Gesundheitspersonal in die Lage versetzen, die allerkleinsten Details bei ihren alltäglichen Operationen zu erkennen und gleichzeitig den größtmöglichen Sehkomfort für Patienten und Zahnärzte zu ermöglichen.

Im Hinblick auf ihre technischen Parameter erreicht die neue Lampe die höchste Lichtqualität mit einem CRI-Wert (Farbwiedergabeindex) von 97 und einem Farbwiedergabewert TM30 von 100, der eine perfekte Sicht und Farbwiedergabe des Mundraums ermöglicht.

Sie müssen lediglich einen Blick auf den Scheinwerfer richten, um eine sofortige Rückmeldung über die Beleuchtungsstärke im Einsatz zu erhalten. Es ist ebenfalls möglich, alle Funktionen von Smartphones und Tablets über die FARO-App zu steuern, die in allen App-Stores erhältlich ist.

Schließlich verfügt Eva auch über eine integrierte Kamera (Eva Cam), die es ermöglicht, in Full HD oder sogar im 4K-Video-Format zu fotografieren und Videos aufzuzeichnen, um Bildmaterial später live zu senden oder gemeinsam zu nutzen.

Bei Siderea Sunlight handelt es sich um die natürliche Ergänzung der Eva-Lampe. Aufgrund der Theia Tech einer Speziallampe, die über intensives Licht verfügt wird der Stress während der voroperationellen Phase für die Patienten reduziert.

Diese Kombination von Siderea mit Eva bildet das FARO-Lichtsystem, das entwickelt wurde, um ideale Bedingungen für die Durchführung der Arbeit von Zahnärzten zu gewährleisten.

Siderea ist das einzige Zahnarztpaneel auf dem Markt mit SunLike-Technologie, welche die Auswirkungen des natürlichen Lichts mit einer gleichförmigen, multidirektionalen und proportionalen Lichtverteilung nachbildet und alle Schattenwürfe herkömmlicher Lampen verhindert. Es gewährleistet Wohlbefinden und visuelle Effekte für den Betrieb in einem perfekten Ambiente.

"Die Verbesserung des Lebens von Menschen: Dies ist unsere Inspiration als Unternehmer", erklärte Cristina Cesari, General Manager von FARO. Das Unternehmen verfügt heute mit seinen Produkten, die schon in über 70 Ländern rund um den Globus installiert wurden, über mehr als 700 Kunden.

"Die Nachbildung des natürlichen Lichts ist unser Hauptforschungsantrieb und bedeutet eine Herausforderung, die eine große Faszination ausübt. Heutzutage können wir die Vorteile der SunLike-Technologie von Seoul Semiconductor in den medizinischen Gesundheitsbereich integrieren und alle professionellen Umfelder verbessern", ergänzte Cristina Cesari.

Oliver Schaefer, Executive Vice President von Seoul Semiconductor Europe, erklärte: "Wir fühlen uns aufrichtig geehrt und sind erfüllt von Stolz, mit unserer neuesten LED-Technologie SunLike, welche die Vorteile des Sonnenlichtspektrums in die Innenräume transportiert, nun ein Teil der neuen FARO Produkte zu werden."

Über FARO

FARO ist eine traditionelle italienische Marke für Beleuchtungssysteme im Dentalsektor. FARO versinnbildlicht hohe italienische Qualität, Kreativität und Innovationskraft. Wir bieten Produkte und "Beleuchtungssysteme" für die Verbesserung des "Lichterlebnisses", da Licht nicht nur gesehen werden kann, sondern vor allem für Leben und Wohlbefinden steht. Wir sind ein enthusiastisches Unternehmen, das anspruchsvolle und visionäre Kunden bedient. Bei FARO bieten wir Spitzentechnologien, die neue Branchenmaßstäbe setzen. Wir arbeiten mit Begeisterung an der Überwindung von Forschungsgrenzen, um die nächste Generation professioneller Beleuchtungssysteme zu gestalten.

www.faro.it

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vermarktet LEDs für Automobil-, Allgemeinbeleuchtungs-, Speziallichtquellen- und Hintergrundbeleuchtungsmärkte. Als zweitgrößter LED-Produzent, der den Eigenbedarfsmarkt generell ausschließt, verfügt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet ein breites Spektrum an Technologien und produziert serienmäßig innovative LED-Produkte, wie beispielsweise SunLike, WICOP, NanoDriver und nPola.

www.seoulsemicon.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

