Das Unternehmen wurde für seine umfassende fachliche Kompetenz, die hervorragende Ausführung und das Portfolio an eigenen Angeboten im Bereich der Gesundheitsanalyse ausgezeichnet

SoftServe, ein führendes Beratungsunternehmen mit digitaler Kompetenz, ist von der Everest Group als einer der wichtigsten Anbieter von Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen ausgezeichnet worden. Dies geht aus dem PEAK Matrix Assessment 2022 der Everest Group für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen hervor. Dies ist das erste Jahr, in dem SoftServe an der jährlichen Auswertung des Marktes für Analysedienstleistungen im Gesundheitswesen durch die Everest Group teilgenommen hat.

SoftServe Positioned as a Major Contender in Healthcare Analytics Services by Everest Group (Graphic: Business Wire)