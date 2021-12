Die Märkte haben sich nach dem Omikron-Schock wieder ein wenig erholt. Die Verunsicherung bleibt. Wie also investieren? Anleger können sich an intakten Großtrends orientieren, die zudem von der Politik unterstützt sind. Diese Herangehensweise könnte eine Art Risikopuffer für turbulente Zeiten schaffen. Wir erklären, was hinter diesem Ansatz steht und stellen drei mögliche Investments exemplarisch vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...