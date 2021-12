Kompatibilität von Alation bietet Kunden Auswahlmöglichkeit für den besten Anbieter im Bereich Datenbeobachtbarkeit

Alation, Inc., führender Anbieter von Enterprise-Data-Intelligence-Lösungen, gab heute förmliche Partnerschaftsvereinbarungen mit Bigeye und Soda, den führenden Anbietern im Bereich Datenbeobachtbarkeit, bekannt. Die Partnerschaften bieten Kunden die Auswahlmöglichkeit, den besten Partner im Bereich Datenbeobachtbarkeit für die Anforderungen ihrer Organisation zu finden.

Die aktive Data Governance von Alation unterstützt Organisationen dabei, die Datenkultur mithilfe aller Datennutzer voranzubringen, unabhängig von fachlichem Wissen und mit Zugang zu qualitätsbezogenen Daten. Die Datenbeobachtbarkeitsplattform von Bigeye hilft, Datenqualitätsprobleme zu erkennen und verlässliche Datenpipelines zu gewährleisten. Die Datenbeobachtbarkeitsplattform von Soda ermöglicht es den Teams, Datenprobleme zu entdecken, zu priorisieren und gemeinsam zu lösen. Die Plattformen sind von unschätzbarem Wert für die Warnung erfahrener Nutzer vor tiefergehenden Datenqualitätsproblemen, wie etwa die Vertrauenswürdigkeit der Daten oder ihre Verwendbarkeit. Die Integration von Alation mit Bigeye und Soda ermöglicht allen Datenanwendern, von Geschäftskunden bis hin zu Datenwissenschaftlern, einen "Glasscheiben"-Einblick in die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zu gewinnen. Dies führt zu einem schlanken Analyseverfahren, das die Datennutzer befähigt, die Daten zu verwenden und vertrauenswürdige Einblicke zu gewinnen.

"Im Hinblick auf Data Intelligence und Data Governance erfüllt Alation seit langer Zeit die Anforderungen aller Nutzer und nicht nur diejenigen der technischen Nutzer. Unsere Kunden betrachten Alation als die Hauptreferenzquelle für alle Metadaten. Dies versetzt alle Teams in der gesamten Organisation in die Lage, datengestützte geschäftliche Entscheidungen zu treffen", so Raj Gossain, Chief Product Officer bei Alation. "Der Alation Data Catalog ist eine Plattform, die für ihre Kompatibilität bekannt ist. Mit unseren APIs und Partnerschaften werden wir weiterhin das Ökosystem der Unternehmen, die mit Alation zusammenarbeiten, ausbauen und unseren Kunden eine moderne Benutzererfahrung bieten, die nahtlos modernste Spitzenlösungen einbindet, die ihren Anforderungen gerecht werden."

Befeuert von einem exponentiellen Datenwachstum und sich ausweitenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen handelt es sich bei Data Governance um eine Hauptpriorität für Unternehmen. Herkömmliche Konzepte für Data Governance konzentrieren sich seit langem auf restriktive Datenrichtlinien und Verfahren, die eine Einführung behindern und zu zusätzlichen Herausforderungen für diejenigen führen, die für die Daten verantwortlich sind. Effiziente Data Governance-Programme müssen sich darauf konzentrieren, die Nutzer in die Lage zu versetzen, mithilfe verlässlicher, verwalteter Daten fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Organisationen, die einen aktiven Ansatz, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt, für Data Governance nutzen, bringen die Datenkultur voran und legen Qualitätsdaten, keine beliebigen Daten, in jedermanns Hände.

"Ein wesentlicher Teil der Gewährleistung von Datenqualität und zuverlässigen Datenpipelines liegt in der Fähigkeit, Datenteams und Datenkonsumenten auf derselben Wellenlänge zu halten. Durch die Integration von Alation und Bigeye erhält jedermann vom Dateningenieur bis hin zum Business-Analyst eine klare Vorstellung vom Zustand der Daten", so Egor Gryaznov, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Bigeye. "Die Verbindung der führenden Datenbeobachtbarkeitsplattform mit dem führenden Datenkatalog von Alation bietet Organisationen eine ganzheitliche Sicht auf die Qualität ihrer Daten."

"Der moderne Datenkatalog wird zu einem Echtzeit-Betriebssystem, das eng mit dem Datenökosystem einer Organisation verbunden ist. Im Hinblick auf die Metadaten bleibt es zielgerichtet in jede Stufe der Daten-Wertschöpfungskette eingebunden, im Gegensatz zur Behandlung als Nachkömmling. Dies versetzt die Datenteams in die Lage, die Abläufe zuverlässig zu erkennen, sodass sie Datenprobleme bereits erfassen können, bevor sie nachgelagerte Verbraucher erreichen", erklärte Maarten Masschelein, CEO und Mitbegründer von Soda. "Durch unsere Partnerschaft mit Alation können Nutzer die für sie wichtigen Daten entdecken, verstehen und darauf vertrauen, dass sie mit Daten arbeiten, die verifiziert, zuverlässig und verwaltet sind. Mithilfe von Soda können Datenproduzenten und Datenkonsumenten vereinbaren, wie gute Daten aussehen, indem sie sowohl maschinenbasiertes Warnen als auch regelbasiertes Testen und Validieren von Daten miteinander verknüpfen. Jedes einzelne betriebliche Metadaten-Qualitätsproblem, das Soda erkennt, kann im Alation Data Catalog standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Wir stellen unsere Datenqualitätskontrollen über die automatische Bestimmung der Abstammung der Datenbestände von Alation, um die Root Cause Analysis (RCA) sowie die Beurteilung der vor- und nachgelagerten Auswirkungen eines Datenproblems zu erleichtern."

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen, einschließlich Datensuche und -ermittlung, Data Governance, Data Stewardship, Analyse und digitaler Transformation. Das ursprüngliche Angebot von Alation dominiert den Datenkatalogmarkt. Dank seiner leistungsstarken in die Behavioral Analysis Engine integrierten Collaboration-Fähigkeiten und offener Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlicher Einsicht, um selbst die größten Herausforderungen des Daten- und Metadaten-Managements bewältigen zu können. Mehr als 300 Unternehmen fördern die Datenkultur, verbessern die Entscheidungsfindung und verwirklichen Geschäftsergebnisse mit Alation, einschließlich AbbVie, American Family Insurance, Cisco, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, Munich Re, NASDAQ, New Balance, Parexel, Pfizer, US Foods und Vistaprint. Alation unterhält seinen Firmensitz im Silicon Valley, wurde vom Inc. Magazine in der Liste der Best Workplaces geführt und wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures. Weitere Informationen finden Sie unter alation.com.

Über Bigeye

Bigeye ist die führende Datenbeobachtbarkeitsplattform, die entwickelt wurde, um Datenteams zu unterstützen, Vertrauen in die Daten aufzubauen. Die Datenteams nutzen Bigeye, um ihre Daten durch Überwachung, das Erkennen von Anomalien und die Veröffentlichung von SLAs für ihre Interessenvertreter zu instrumentieren, um über die Gesundheit der Daten jederzeit Bescheid zu wissen und zuverlässige Datenpipelines sicherzustellen. Der vollständige API-Zugang, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und flexible Anpassungsmöglichkeiten unterstützen die Datenteams dabei, auf die gewünschte Weise arbeiten zu können. Bigeye kann in lediglich 15 Minuten installiert werden und nutzt Automatisierung und Anomalie-Erkennung, um die Teams bei der Überwachung aller Aspekte der Datenqualität, dem proaktiven Erkennen und der Lösung von Problemen sowie der Sicherstellung, dass jeder Nutzer den Daten vertrauen kann, zu unterstützen. www.bigeye.com

Über Soda

Soda ist die Datenüberwachungsplattform, die dazu beiträgt, dass Ihre Daten zweckmäßig, überprüfbar und vertrauenswürdig bleiben. Wir decken Datenprobleme auf, warnen die richtigen Teams und lösen Workflows zur Lösung aus, um Ursachen zu ergründen, welche die Datenqualität behindern. Unsere Open-Source-Testing-Projects- und Monitoring-Plattform vereint Dateningenieure, Betrieb und Geschäft, um verlässliche Daten anzulegen. Datengestützte Organisationen entscheiden sich zugunsten von Soda, um den Wert ihrer Daten zu verwirklichen und ihre Qualität zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.soda.io.

