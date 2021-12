Insgesamt rund fünf Stunden ging nichts mehr für viele Menschen an der US-Ostküste: Amazons Cloud-Sparte AWS war down. Alexa, Ring, Netflix, Disney Plus, aber auch interne Services für die Angestellten in den Amazon-Lagern - nach einem Serverausfall beim Cloudanbieter AWS waren in den USA zeitweise zahlreiche Dienste ausgefallen. Probleme bei AWS sorgen für Ausfall von Disney Plus und anderen Amazon selbst meldete gegen 19:30 Uhr deutscher Zeit Probleme mit "zahlreichen AWS-API in der US-EAST1-Region". Von den A...

Den vollständigen Artikel lesen ...