Aktien: Trump ist wieder da

Anzeige / Werbung Der ehemalige US-Präsidenten Donald Trump will mit seiner eigenen Online-Plattform "TRUTH Social" im ersten Quartal 2022 starten und Twitter Konkurrenz machen. Durch den Verkauf von Aktien will Trump bis zu einer Mrd. Dollar zusätzlich einsammeln. Die Trump Media & Technology Group dürfte bereits 293 Mio. Dollar erhalten, wenn sie wie geplant über die Unternehmenshülle (SPAC) Digital World Acquisition (DWAC) an die Börse geht. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Durch die neuen Verkäufe soll nun dem Interesse von Trump-Anhängern und Daytradern an den Titeln von DWAC geweckt werden. DWAC-Aktien hatten bei dem ursprünglichen Geschäft mit Trump Media im Oktober einen Wert von zehn Dollar. Nach der Ankündigung schoss die Aktie nach oben und notiert nun bei mehr als 51 Dollar. Trump möchte sich mit der eigenen Online-Plattform wieder Gehör in den sozialen Medien verschaffen und den Branchenriesen Twitter und Facebook Konkurrenz machen. Twitter-Aktie erholt sich

Die Aktie von Twitter ist in den vergangenen Wochen deutlich gefallen, kann sich aber nach einem kurzfristigen Durchbruch unter die Unterstützung bei knapp 45 Dollar wieder erholen und diese Marke auch wieder überspringen. Der MACD (Momentum) beginnt ebenfalls, sich nach oben zu orientieren und stützt den Aufschwung. Der nächste Widerstand liegt bei rund 49 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US90184L1026,US01609W1027,US25400Q2049

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )